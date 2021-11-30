Министр Бучаев рассказал о работе центра одаренных детей «Альтаир»

Врио министра образования и науки Яхья Бучаев дал интервью программе «ЦУР на неделе». Говорили о работе центра одаренных детей «Альтаир».

Бучаев убеждён, что почти все дети до пяти лет обладают врождённой одаренностью. А возрастет или, напротив, сойдет на нет их одаренность, зависит от условий системы образования, в которые они попадают. Для поддержки юных талантов государство открывает подобные центры.

Выявляют одаренных детей в Дагестане путем Всероссийской олимпиады школьников.

Инициатива создания во всех регионах до 2024 года центров по модели образовательного центра «Сириус» принадлежит президенту страны Владимиру Путину.

В центре «Альтаир», где будет проходить обучение по модели «Сириус», обучение будет бесплатным. Ежемесячно 200 детей смогут обучаться в центре.