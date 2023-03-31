Министерству цифрового развития РД переданы полномочия учредителя МФЦ

30 марта Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление о передаче Минцифры Дагестана полномочий учредителя ГАУ РД»Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг в Республике Дагестан.

Данная мера необходима в целях достижения показателей эффективности реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление». В соответствии с чем необходимо обеспечить переход к оказанию госуслуг в электронном виде. До конца текущего года необходимо довести показатель доли обращений в электронном виде по массовым социально значимым услугам до сорока процентов.