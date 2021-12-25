Министерство цифрового развития Республики Дагестан сообщает

В результате компьютерной атаки на Региональную платформу сайтов органов власти Республики Дагестан злоумышленниками были получены доступы к средствам администрирования сайтов. Данная платформа внедрена в 2014 году для создания единого стиля сайтов органов власти и размещена на серверах компании из Свердловской области. В данный момент ведутся работы по восстановлению работы сайтов в штатном режиме.

Необходимо отметить, что сайты и информационные ресурсы, размещённые в Центре обработки данных Республики Дагестан подвергнуты атакам не были.

В ноябре 2021 года Министерством цифрового развития Республики Дагестан приобретена новая платформа, которая разворачивается на базе Центра обработки данных Республики Дагестан и станет основой для создания и размещения новых сайтов органов власти республики, чтобы исключить подобные инциденты.

Информация о случившемся направлена в соответсвующие органы для принятия мер реагирования.