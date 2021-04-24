Общество

Министерство цифрового развития РД подключилось в всероссийскому субботнику

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Сотрудники республиканского Министерства цифрового развития подключились в всероссийскому субботнику. Коллектив ведомства убрал мусор вокруг памятника русской учительнице, расположенном в парке Ак-Гель, а также подкопал зеленые насаждения, провел окраску малых архитектурных форм и основ лавочек вокруг памятника.

Глава ведомства Сергей Снегирёв отметил, что субботник помогает провести время с пользой, в комфортных условиях, создавая чистоту и порядок. По словам министра, участие в субботнике способствует объединению множества людей с общей целью — созданием комфортных условий.

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