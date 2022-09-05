Министерство труда продолжает реализацию дополнительных мероприятий для поддержки рынка труда

В рамках реализации дополнительных мероприятий предусмотрена компенсация затрат работодателей, создающих временные рабочие места, на заработную плату гражданам, принимающим участие во временных или общественных работах, в том числе на: частичное возмещение расходов работодателя по оплате труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (в отношении которых введен режим неполного рабочего времени, простоя, временно остановлены работы, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы, проводятся мероприятия по их высвобождению), и при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

Период занятости каждого гражданина (работника) составляет не более 3 месяцев. Работникам, находящимся под риском увольнения, может быть предложено выполнение временных работ, не относящихся к основной деятельности, по их основному месту работы, а также выполнение временных работ по имеющейся или смежной профессии в другой организации.

Гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, а также безработным гражданам, состоящим на учете в органах службы занятости, предлагается участие в оплачиваемых общественных работах. Подбор работодателей, желающих организовать общественные работы для таких граждан, осуществляют Центры занятости населения.

В качестве участников -работодателей могут выступать организации различных сфер деятельности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), которые создадут рабочие места для проведения общественных работ. Размер возмещения работодателю затрат на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды и районный коэффициент (в среднем на работника в месяц – 20,0 тыс. рублей). Работник и гражданин, участвующие во временных и общественных работах получат заработную плату в установленном работодателем в срочном трудовом договоре размере.

По оперативным данным центров занятости, 119 работодателей республики планируют принять участие в реализации указанных мероприятий.

В настоящее время центрами занятости с 14 работодателями республики заключены соглашения на трудоустройства 329 граждан, в рамках которых работодателям будет выделена соответствующая субсидия.