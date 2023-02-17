Министерство труда и социального развития Дагестана отмечено благодарственным письмом Банка России, за плодотворное взаимодействие

Сегодня, 17 февраля, в министерстве труда и социального развития Республики Дагестан состоялась встреча с представителями главного управления банка России.

В рамках встречи заместитель управляющего отделением главного управления банка России по РД Светлана Бацына вручила министру Мураду Казиеву ведомственную награду за оказанное содействие в обеспечении финансовой грамотности граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в части реализации проекта доступности финансовых услуг для жителей труднодоступных населенных пунктов республики, а также взаимодействие в рамках межведомственной комиссии по вопросам неформальной занятости.