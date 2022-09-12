Министерство труда Дагестана продолжает реализацию мероприятий по назначению и осуществлению выплат пособий семьям с детьми

Министерством труда и социального развития Дагестана реализуются мероприятия по назначению и выплате ряда государственных пособий семьям с детьми.

Указанные меры социальной поддержки оказываются через подведомственные Минтруду РД – Управления социальной защиты населения.

Так, единовременная выплата, предоставляемая семьям, имеющим детей, в соответствии с указом Президента РД от 31 мая 2007 года № 71составляет на:

пятого и каждого последующего ребенка – 20 000 руб.;

одновременно двух детей – 20 000 руб.;

одновременно трех и более детей – 100 000 руб.;

десятого и каждого последующего ребенка – 300 000 руб.

Предоставляются также:

единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из малоимущих многодетных семей, осуществляется в размере 2 318 руб.;

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (размер выплаты – 12 649 руб.);

ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно в размере 50% – 6 324,50 руб., 75% – 9 486,75 руб., 100% –12 649 руб.;

ежемесячное пособие на ребенка (размер выплаты – 223 руб.);

ежемесячное пособие на детей одиноких матерей (размер выплаты – 446 руб.);

ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (размер выплаты – 334 руб.);

ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву (размер выплаты – 334 руб.);

государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений (размер выплат 10 000 руб. и 1 484,24 руб. соответственно).