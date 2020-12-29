Министерство печати и информации Дагестана возглавит Умаросман Гаджиев

Во главе нового министерства печати и информации Дагестана встанет Умаросман Гаджиев. Такое назначение было озвучено руководителем региона Сергеем Меликов в ходе встречи с новым составом Правительства РД. Напомним, что согласно указу «О структуре органов исполнительной власти РД» министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД преобразовано в министерство цифрового развития РД. Также образовано министерство информации и печати РД, которое будет исполнять функции по реализации государственной информационной политики в сфере массовых коммуникаций и обеспечению взаимодействия со СМИ реорганизуемого ведомства. Министерство печати и информации РД возглавит Умаросман Гаджиев, а во главе Минцифры РД встанет Сергей Снегирев.

Гаджиев Умаросман Гайбулаевич родился 5 июля 1959 года в селе Карабудахкент Карабудахкентского района ДАССР. В 1980 г. закончил филологический факультет Дагестанского государственного университета, затем, в 1983 г. — отделение журналистики Ленинградского государственного университета. В 1998 г. закончил юридический факультет Института управления и бизнеса, г. Махачкала. С 1983 по 1987 год — редактор газеты «Машиностроитель». С 1987 по 1993 год — начальник типографии Махачкалинского машиностроительного завода. С 1993 по 1994 год — директор полиграфического предприятия «Авиампер». В 1994 занял должность директора Республиканской газетно-журнальной типографии, где проработал до 2002 года. С 2002 по 2006 гг. — заместитель министра по национальной политике, информации и внешним связям РД и по совместительству директор Республиканской газетно-журнальной типографии. С 2006 по 2010 год директор Республиканской газетно-журнальной типографии. С 2010 по 2012 год — председатель Комитета по печати и массовым коммуникациям РД. С 2012 года и по настоящее время — руководитель исполкома Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Дагестан». Женат, воспитывает троих детей.