28 мая 2021 года Министерство информации и печати Республики Дагестан проводит научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы информационного противодействия идеологии терроризма: теория и практика».

Практическая часть мероприятия предполагает обсуждение с участниками форм и методов информационной работы по противодействию идеологии терроризма в современных условиях, а также выработку рекомендаций для работы в разных средах.

Время проведения: с 10:00 до 12:00, регистрация с 9:00.

Место проведения: комплекс «Исторический парк «Россия – моя история».