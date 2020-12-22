Министерства республики продолжают закупать технику для медицинских нужд

В рамках реализации Распоряжения Правительства РФ региональное промышленно-торговое ведомство приобрело дополнительный транспорт для медицинских целей в количестве сорока двух единиц. По словам врио министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, автомобили позволят сократить время прибытия медицинской помощи по месту вызова, а также позволят участковым врачам быстрее проводить обход своего участка. Дополнительно данные техединицы планируется использовать для доставки медикаментов пациентам с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении. Это не единственная новая техника, которая поступила в республику. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Минздрав РД закупил мобильные медицинские комплексы в числе которых шесть флюорографов и одна врачебная амбулатория. Спецмашины уже направлены в муниципалитеты республики.

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