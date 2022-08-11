Министерства республики продолжают работу в рамках нацпроекта «Демография»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Также, в целях развития образования, Минобрнауки Дагестана предоставил лицензии на осуществление деятельности девяти ДОУ. Здесь смогут обучаться более полутора тысяч детей. В республике на строительство почти шестидесяти детсадов предусмотрены финансовые средства. Дополнительно, для строительства садика в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района выделено почти сто миллионов рублей.

В сфере дошкольного образования лицензии на осуществление деятельности получены на девятнадцать объектов, а на тридцати восьми объектах завершены строительно-монтажные работы. Проводятся мероприятия и в целях развития службы занятости. Так, на сегодняшний день определено помещение для размещения Центра занятости населения в Махачкале. Объект планируется модернизировать уже в этом году