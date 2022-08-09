Министерства Дагестана реализуют в республике региональный проект «Содействие занятости». В рамках проекта реализуется широкий спектр мероприятий, в частности, девять дошкольных образовательных учреждений получили лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также заключен контракт на строительство ДОУ в селе В. Дженгутай Буйнакского района».

Кроме того, по состоянию на 1 августа текущего года создана тридцать одна группа для дошкольников в негосударственном секторе дошкольного образования. В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», ответственность за выполнение которого возложена на Министерство здравоохранения Дагестана, в муниципалитетах за 2021 год была разработана и внедрена 21 программа общественного здоровья, ещё 11 программ разработаны и утверждены в текущем году.