Мининформ РД организовал занятия по повышению квалификации для специалистов по связям с общественностью

Министерство информации и печати Республики Дагестан выступило организатором семинара-совещания по вопросам повышения квалификации специалистов по связям с общественностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. В рамках мероприятия, которое состоялось в конференц-зале гостиницы «Азимут» города Каспийска, обсуждались такие темы, как «В Интернете кто-то неправ. Что делать, если это вы?», » Оперативность как инструмент борьбы со слухами» и др. В работе семинара-совещания в режиме ВКС принял участие депутат ГД Султан Хамзаев.

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