Минимуществу удалось сохранить в государственной собственности 72 объекта

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суда вынес постановление, согласно которому оставлено в силе вынесенное ранее Арбитражным судом РД решение по иску Минимущества Дагестана и Прокуратуры РД о признании ничтожными 72 договоров залога государственного имущества Республики Дагестан. Решение вступило в законную силу.

Договоры залога были заключены для обеспечения кредитного договора в размере 4 752 888 000 рублей, выданному Россельхозбанком ООО «Завод строительных материалов», который признан банкротом.

Согласно позиции банка задолженность по указанному договору составляет 5 331 234 114,38 руб. Указанным выше решением суда АО «Россельхозбанк» было отказано в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на заложенное имущество и были удовлетворены встречные исковые требования Минимущества и Прокуратуры о признании указанных договоров ничтожными.

Таким образом, в государственной собственности было сохранено недвижимое имущество — 72 объекта государственной собственности, среди которых 67 объектов газификации Республики Дагестан (сети газоснабжения протяженностью более 770 км), а также 8 зданий и 1 помещение (комплекс из 4 зданий и земельный участок под ними по адресу: Махачкала, Промышленное шоссе, 7; административное здание и земельный участок под ним по адресу: Махачкала, ул. О.Кошевого, 42; административное здание по адресу: Махачкала, ул. Даниялова, 25, где располагается административный отдел Верховного суда РД; административное здание и земельный участок под ним по адресу: Махачкала, ул. Даниялова, д. 26; помещение по адресу: Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 76а).