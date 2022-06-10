Минимущество РД возвратило в собственность республики здание амбулатории Ахтынской ЦРБ

Благодаря усилиям Министерства по земельным и имущественным отношениям РД удалось сохранить средства республиканского бюджета в сумме более 2х млн рублей и возвратить в государственную собственность здание амбулатории Ахтынской центральной районной больницы в селе Кака Ахтынского района.

Определением Верховного суда РД от 10 июня 2022 года исковые требования А. Заманова к ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ» о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки в размере 2 483 250 рублей оставлены без удовлетворения.

Самостоятельные требования Минимущества Дагестана к А. Заманову о признании недействительным договора купли-продажи аварийного объекта от 13 июня 1995 года, заключенного между Колхозом «Какинский» в лице директора А. Гусейнова и А. Замановым, а также о признании отсутствующим права собственности Заманова на здание с кадастровым номером 05:22:000007:678 — удовлетворены.