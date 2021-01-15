Минимущество РД провело пресс-конференцию по вопросу реализации земельно-имущественных отношений

Министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов организовал неформальное собрание с представителями СМИ. Целью мероприятия было — освещение главных вопросов по проблемам в области реализации госполитики по земельно-имущественным отношениям.

В рамках встречи руководитель ведомства сообщил, что в процессе выполнения поручения врио Главы Республики Дагестана Сергея Меликова по инвентаризации земель республиканской собственности было решено инвентаризовать не только республиканские, но и федеральные земли на территории республики. В процессе реализации данной работы муниципалитеты должны отчитаться по землям, свободным от третьих лиц и по качеству использования земельных владений.

Данный подход выбран с целью декриминализации вопросов земельных отношений, повышения эффективности эксплуатации земли, учёта арендуемых земель.