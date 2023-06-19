Минимущество и Росреестр Дагестана помогут пострадавшим от града в регистрации права на их дома

Вопрос об оказании помощи был поднят на еженедельном аппаратном совещании по актуальным вопросам земельно-имущественной сферы региона.

Ранее было обнаружено, что некоторые поврежденные дома не были зарегистрированы, что стало преградой для жителей в оформлении компенсации за ущерб.

По поручению Сергея Меликова, Минимущество Дагестана совместно с Управлением Росреестра по Дагестану прорабатывает возможность упрощенного выявления правообладателей поврежденных объектов, а также регистрации на них права собственности.

По итогам совещания Заур Эминов поручил специалистам выехать на место для оказания пострадавшим семьям всей необходимой помощи.