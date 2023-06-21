Минимущество Дагестана рассказало о порядке регистрации права собственности на недвижимость, поврежденную в результате непогоды

Сотрудники ведомства по поручению вице-премьера — министра Заура Эминова выехали в Буйнакск с целью оказания помощи жителям, чьи дома пострадали от прошедшего накануне града с ливнем.

Был проведён инструктаж с 25 рабочими группами, которые занимаются фиксацией ущерба. Даны указания по анализу наличия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, так как это один из основных критериев для получения компенсации.

Для тех, у кого есть правоудостоверяющие документы, но их права не зарегистрированы в Росреестре , Минимущество Дагестана совместно с администрацией города окажет всю необходимую помощь в регистрации права собственности. Для этого нужно обратиться в администрацию города и написать заявление, предоставив технический паспорт (до 2013г.)

Ранее было обнаружено, что некоторые поврежденные дома не были зарегистрированы, что стало преградой для жителей в оформлении этой компенсации.