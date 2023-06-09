Общество

Минимущество Дагестана поделилось успешным опытом организации комплексных кадастровых работ с коллегами из других субъектов России

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Обмен опытом прошел в рамках Всероссийского семинар-совещания, организованного федеральным Росреестром.

Напомним, ранее Дагестан вошел в число регионов-лидеров по организации комплексных кадастровых работ (ККР).

Начальник управления учёта и распоряжения госимуществом Темирхан Халилов рассказал коллегам о положительном опыте проведения ККР на территории республики.

Росреестр вновь отметил нашу республику за высокое качество проведения этих работ с применением современных технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, а также подготовки картографической основы.

Комплексные кадастровые работы – это осуществляемые за счет государственных средств (то есть бесплатно для граждан) работы по установлению границ земельных участков и зданий.

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