Экономика

Минэнерго Дагестана создает условия для газификации Гунибского района

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В рамках республиканской инвестиционной программы в текущем году планируется начать строительство межпоселкового газопровода протяжностью 20 км к селам Салта, Силта и Кудали. На эти цели из республиканского бюджета направлено около 90 млн рублей.

«Обеспечение населения и бизнеса голубым топливом – одно из важных условий развития экономики республики. Это, несомненно, накладывает огромную ответственность на весь коллектив Минэнерго, сотрудников отраслевых компаний. Сегодня свыше 75% муниципальных образований имеют доступ к сетевому газу, и этот процент продолжает расти», — сказал заместитель министра Руслан Гаджибеков.

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