Минэкономразвития России выберет регионы для субсидирования строительства модульных отелей

Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства проводит конкурсный отбор субъектов России, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2023 – 2024 годах.

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения стартует 20 апреля. На эти цели на ближайшие 2 года выделено 8 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование, приобретение и монтаж гостиниц.

Подать заявку на участие в программе можно до 11 мая 2023 года в Министерство по туризму и НХП Республики Дагестан.

Подробная информация размещена на сайте Минэкономразвития РФ.