Минэкономразвития России упростило доступ к льготам особых экономических зон

В России вступил в силу закон, который предусматривает упрощенный доступ к льготам особых экономических зон для концессионеров. Документ разработан Минэкономразвития и подписан Президентом.

Изменения в законодательстве об ОЭЗ снижают административную нагрузку на бизнес – сокращен перечень документов, которые концессионеру необходимо предоставить для получения статуса резидента, снижено количество проверочных процедур в ОЭЗ.

«В законе уточнен порядок изменения соглашения: если меняются условия концессии, то в соответствии с этим меняются и условия резидентства. Кроме того, устанавливается единый порядок расчёта платы за аренду земли. Эти нормы исключают дублирующие процедуры и повышают прозрачность преференций для концессионеров и резидентов ОЭЗ», – пояснил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

В то же время нормы закона направлены на защиту интересов публичной стороны и повышение ответственности резидентов за взятые на себя обязательства. В частности, определены существенные условия соглашения об осуществлении деятельности, при несоблюдении которых оно может быть расторгнуто.

Для резидентов ОЭЗ на территории СКФО установлен специальный порядок внесения изменений в существенные условия соглашения об осуществлении деятельности. Вносить такие изменения, включая продление сроков проекта не более чем на 2 года, резиденты ОЭЗ в СКФО могут только один раз.

«Такой системный подход к созданию благоприятных условий для деятельности резидентов особых экономических зон очень важен. В Дагестане планируется создание промышленно-производственной особой экономической зоны с целью развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых видов продукции. Это заложено в Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. А принятый закон, несомненно, поможет нам привлечь потенциальных резидентов», — сообщил принятый закон врио министра экономики и территориального развития РД Адильхан Ахмедов.