Минэкономразвития России предложило освободить туроператоров от уплаты НДС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания Президента России с членами Правительства предложил освободить внутренние и въездные туры от уплаты НДС. Глава ведомства отметил, что для развития новых направлений и маршрутов крайне важна работа крупных, системных туроператоров.

Максим Решетников отметил, что в Правительстве этот вопрос проработали и предлагают освободить от НДС туристический продукт на внутренние и въездные поездки. Мера должна начать действовать с 1 января этого года до 2027 г. Предложение в ходе совещания поддержал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Максим Решетников также напомнил, что в июне был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, который будет действовать до 2027 года. В связи с этим вырос спрос на инвестиции в гостиницы, отметил министр.

Источник: https://t.me/minturizm/1612