Ранее Минэкономразвития определило Республику Дагестан в качестве пилотного региона по выработке механизма эффективного реинвестирования средств предприятиями, получающими налоговый вычет по винограду.

В настоящее время соглашения заключены между Правительством Дагестана и 13 производителями, благодаря чему в 2023 году планируется реинвестировать в развитие своих производств более 3,4 млрд рублей, за 2020-2022 годы эта цифра составила 2,3 млрд рублей.

Об этом рассказала ТАСС на Кавказской инвестиционной выставке замдиректора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Альбина Муртаева.

Подобные соглашения закрепляют обязательства предприятий-производителей винодельческой продукции для направления полученных средств налогового вычета по винограду на реализацию инвестиционных планов предприятий, включая закладку новых виноградников, проведение работ по уходу за виноградниками, развитие материально-технической базы.