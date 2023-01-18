Минэкономразвития РФ признала инвестиционную декларацию Дагестана лучшей практикой после Москвы

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, в среду, 18 января, принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, на котором обсуждали вопрос реализации регионального инвестиционного стандарта.

Участники совещания обсудили внедрение регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы страны, что особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления.

Он обратил внимание, что регионам предстоит разработать пять инструментов и от подбора сформированной инвестиционной команды зависит место субъектов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Для внедрения элементов стандарта в регионе принята инвестиционная декларация Республики Дагестан, признанная Минэкономразвития России «лучшей практикой» после г. Москвы, создан Инвестиционный комитет РД. Также разработана и размещена инвестиционная карта, которая включает сведения об инвестиционных проектах, ТОСЭР, индустриальные парки и полезные ископаемые.

Напомним, Указом Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в 2022 году принята Инвестиционная декларация Республики Дагестан, которая включает в себя перечень целей инвестиционного развития Республика Дагестан, ключевые характеристики региона, инвестиционные обязательства, меры поддержки, предоставляемых инвесторам.

Как отмечается в документе, все это дает инициаторам проектов – как внутренним, так и внешним – понимание об особенностях территории и влияет на принятие решения о локализации бизнеса на ней.