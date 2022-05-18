Минэкономразвития РФ: к 2030 году в СКФО потребуется создать 45 тысяч новых мест для студентов СПО

Об этом 16 мая в ходе стратегической сессии в г. Ставрополь с участием представителей Министерства просвещения, регионов СКФО, Агентства стратегических инициатив и Кавказ.РФ рассказал директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

«В СКФО вопрос подготовки профессиональных кадров стоит особенно остро. С одной стороны, СКФО – быстрорастущий регион, запускается большое количество инвестиционных проектов, которые сложно реализовывать в отсутствии необходимых компетентных специалистов. При этом регионы СКФО существенно отличаются от всей остальной России – здесь большой инвестиционный потенциал, растет население, все больше молодых ребят приходят в систему СПО. Мы видим, что к 2030 году население в возрастной группе от 15 до 20 лет в регионах СКФО должна увеличиться суммарно на 160 тысяч человек. Для этого потребуется создать порядка 45 тысяч новых мест в системе СПО», — сказал Святослав Сорокин.

В Министерстве просвещения также отметили, что сейчас к системе СПО приковано особое внимание. «Школьники все больше стали выбирать систему СПО. А работодатели продолжают испытывать дефицит кадров и для решения вопросов, связанных с их обеспечением, они обращают внимание на систему СПО. Интерес к системе СПО – это наша с вами ответственность. Наша задача договориться о правилах, определить те тренды и задачи, которые стоят перед нами. Наш успех – это кропотливая работа, за которой стоит результат», — сказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.

В рабочих группах стратегической сессии представители из Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик совместно с АСИ и Институтом развития профессионального образования обсуждали вопросы «релокации» трудовых ресурсов, кадрового обеспечения инвестиционных проектов в СКФО и подготовки кадров.

В рамках стратегической сессии участники смогли определить механизмы реализации программы развития СПО в СКФО. Предложенные регионами решения станут основой для заявок по программе «Профессионалитет».

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