Минэкономразвития РД продолжает принимать предложения для определения целей расходования гранта

Минэкономразвития продолжает прием предложений для определения целей расходования средств гранта в размере 1267950,1 тыс. руб., выделенного республике Правительством РФ. На сайте ведомства в специальном разделе желающие смогут заполнить форму, отправить на почту министерства и оставить отзыв на страницах ведомства в социальных сетях.

Определение приоритетных направлений для расходования средств определят в три этапа. На первом этапе все желающие направят свои предложения, он продлится до 22 января. На втором этапе, который завершится 11 февраля, проанализируют все предложения и определят наиболее популярные, а также оценят социальную и экономическую выгоду от их реализации.

Во время третьего этапа по окончании онлайн голосования предложения представят Главе Дагестана для принятия решения.

Ссылка для предложений