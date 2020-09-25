Минэкономразвития РД продолжает приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

Планируется субсидирование по направлениям:

— приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;

— строительство малогабаритных теплиц;

— строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;

— создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;

— покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники.

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Прием заявок — до 12 октября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД — г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел📲 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.

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