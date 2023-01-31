Минэкономразвития РД привлекает к нацпроекту «Производительность труда» строительные организации

Министерство экономики и территориального развития Дагестана продолжает работу по привлечению новых организаций к участию в национальном проекте «Производительность труда».

В этом году методы и технологии бережливого производства планируется распространить в том числе на строительные организации региона.

«Мы организовали презентацию нацпроекта для крупных подрядных дорожно-строительных организаций республики и активно ведем переговоры с другими строительными компаниями. Уверен, участие в нацпроекте «Производительность труда» и сотрудничество с Федеральным центром компетенций позволит представителям строительной отрасли нашей республики выйти на новый эффективный уровень реализации проектов», — поделился глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов.

Для вступления в нацпроект строительная компания должна соответствовать ряду требований, основные из которых: годовая выручка не менее 0,4 млрд руб., применение общего налогового режима, участие налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не превышает 50%, потенциал для повышения производительности труда не менее 10%.

Мероприятия нацпроекта, реализуемые на площадках строительных организаций, направлены на снижение сроков прохождения каждого из этапов строительства за счет синхронизации работы строительных бригад, сокращения ожидания поставки стройматериалов, времени поиска инструментов и т.п.

Одной из первой заявку на вступление в проект подала Строительно-монтажная компания «Жильё».

Участвуя в нацпроекте, сотрудники компании научатся видеть потери, совершенствовать свои рабочие операции и тем самым оптимизировать строительные процессы. Первые итоги будут подведены через 6 месяцев.