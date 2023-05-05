Минэкономразвития РД организует полевую кухню

9 Мая, с 10:00, на площадке Минэкономразвития РД будет развёрнута настоящая военно-полевая кухня.

«Уверены, наша инициатива, так полюбившаяся гостям и жителям столицы и ставшая уже традиционной, будет прекрасным дополнением к торжественным мероприятиям в честь Дня Победы.

Приглашаем всех желающих отведать солдатскую кашу и за чашкой чая разделить с нами радость и теплоту этого великого дня.

Приходите вместе с семьями и приводите с собой друзей!», — говорится в информации, размещенной на официальной странице в телеграм-канале ведомства.