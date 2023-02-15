Минэкономразвития РД объявляет прием заявок для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров

Программа предусматривает обучение в российских вузах и стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами. К участию в ней приглашаются перспективные руководители высшего и среднего звена, рекомендованные организациями по укрупнённой группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

Обучение поможет молодым руководителям получить актуальные знания, погрузиться в среду единомышленников, наладить диалог между бизнесом и властью.

Программа содействует профессиональному и карьерному росту молодых руководителей. Выпускники отмечают быстрый должностной рост, переходят на работу в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обучение по Президентской программе платное. При этом 66% стоимости обучения финансируется государством, 34% – за счет средств направляющей организации, либо самим специалистом (около 20 тыс. руб. – в ДГУНХ, около 30 тыс. руб. — в РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовом университете при Правительстве РФ, Государственном университете управления).

Основные требования: возраст до 50 лет; общий стаж работы не менее пяти лет; опыт работы на управленческих дробностях не меняя двух лет и участие в реализации проекта по развитию организации.

Документы на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров будут приниматься в Министерстве экономики и территориального развития РД до 10 мая.

Подробности по телефону: 8(8722) 68-01-35