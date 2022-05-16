Минэкономразвития Дагестана сообщает о начале приёма заявок по госпрограмме развития горных территорий

В Дагестане открыт приём заявок по государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», которая предусматривает поддержку предпринимателям, которые осуществляют деятельность на протяжении последних трёх лет в горных районах республики.

Помощь осуществляется в виде возмещения половины затрат, понесённых при приобретении оборудования, техники, строительства теплиц и т.д..

Приём заявок продлится до 24 июня 2022 года. Подать документы возможно в Минэкономразвития Дагестана или в МФЦ.