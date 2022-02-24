Минэкономразвития Дагестана сообщает о начале приёма заявок для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров

Министерство экономического развития Республики Дагестан сообщает о начале приёма заявок для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров. Программа предполагает обучение и стажировку в отечественных и зарубежных вузах, что позволит управленцам получить актуальные знания, наладить взаимодействие между властью и бизнесом. Обучение по данной программе платное, однако более шестидесяти процентов от общей стоимости финансируется государством. К участию в программе допускаются граждане до пятидесяти лет, с высшим образованием и с общим стажем работы не менее пяти лет. Всю необходимую информацию можно получить по номеру телефона: 8(8722) 68-01-35.

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