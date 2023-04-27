Минэкономразвития Дагестана проводит региональную сессию форума «Сильные идеи для нового времени» 

Сегодня она собрала на одной площадке представителей региональной власти, педагогов и студентов, предпринимателей и экспертов различных областей, представителей АСИ и авторов проектов, которые уже получили господдержку.

Спикеров и гостей форума приветствовал статс-секретарь – заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Камиль Изиев.

После презентации участники сессии прорабатывали свои идеи в режиме мозгового штурма. Оценивать проекты будут эксперты.

Стать участником форума и представить свою идею может каждый. Сбор идей осуществляется на крауд-платформе ideas.roscongress.org и продлится до 21 мая.

Топ-10 лучших идей будут презентованы Президенту России Владимиру Путину.