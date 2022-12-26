Минэкономразвития Дагестана организовало новогодний утренник для детей участников СВО

В детском клубе торгово-развлекательного центра «Сити» состоялся новогодний утренник, организованный Министерством экономики и территориального развития РД для детей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе утренника детям показали представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, также для них организовали шоу аниматоров, различные конкурсы и танцы.

Заместитель руководителя ведомства Шамиль Аммаев от руководства и коллектива Минэкономразвития РД поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пообщался с членами семей мобилизованных военнослужащих, также вручил ребятам новогодние подарки.