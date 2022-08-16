Миллиард рублей был выделен за 3 года из регионального бюджета на мелиоративные цели

Площадь орошаемых земель Республики Дагестан составляет 396 тыс. га, это тот самый «золотой фонд» на который приходится около 70 проц. производимой растениеводческой продукции.

«За три года из республиканского бюджета на мелиоративные цели направили почти миллиард рублей – это беспрецедентная поддержка!

И результат мы видим. Более 10 тыс. гектаров новых рисовых инженерных систем построено в республике за последние пять лет и реконструировано более 20 тыс. гектаров. В этом году риса мы посеяли на площади 30 тыс. гектаров, лучший советский результат был 26 тыс. га, что также стало возможным благодаря развитию мелиорации», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.