Здравоохранение

Михаил Мурашко призвал остановить коронавирус вакцинацией

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Министр здоавоохранения страны Михаил Мурашко провел совещание по видеосвязи с региональными министерствами и представителями правительств. Мурашко отметил, что с наступлением зимы по всей стране растет количество заболевших коронавирусом. Вместе с этим увеличиваются объёмы диагностики и совершенствуются методы лечения.

По мнению министра, остановить распространение вируса эффективнее всего можно с помощью всеобщей вакцинации.
Вакцину получили все регионы страны и везде уже начали делать прививки.

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