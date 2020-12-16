Михаил Мурашко призвал остановить коронавирус вакцинацией

Министр здоавоохранения страны Михаил Мурашко провел совещание по видеосвязи с региональными министерствами и представителями правительств. Мурашко отметил, что с наступлением зимы по всей стране растет количество заболевших коронавирусом. Вместе с этим увеличиваются объёмы диагностики и совершенствуются методы лечения.

По мнению министра, остановить распространение вируса эффективнее всего можно с помощью всеобщей вакцинации.

Вакцину получили все регионы страны и везде уже начали делать прививки.