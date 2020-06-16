Политика

Михаил Мурашко отметил улучшение в Дагестане ситуации с коронавирусом меньше чем за месяц

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На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом выступил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил тот факт, что в Дагестане меньше чем за месяц удалось стабилизировать ситуацию с вирусом.

Этому способствовала деятельность федеральных специалистов, а также увеличение проводимых тестов на вирус в шесть раз.

Руководитель ведомства подчеркнул, что также положительному результату способствовало эффективное взаимодействие федеральных и региональных уровней власти.

Напомним, что в связи с положительной динамикой в республике с 15 июня начат первый этап снятия режима ограничительных мер.

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