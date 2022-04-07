Михаил Мишустин выступил перед парламентариями, рассказав о поддержке сферы здравоохранения

7 апреля Михаил Мишустин выступил перед депутатами Государственной Думы РФ с ежегодным отчётом. В рамках выступления Председатель Правительства РФ рассказал о масштабной поддержке сферы здравоохранения, особо акцентировав своё внимание на борьбе с пандемией коронавируса.

Михаил Мишустин отметил, что в ряде субъектов страны медучреждения находились в неудовлетворительном состоянии, была нехватка оборудования. «Мы сразу же, на месте, принимали необходимые решения, чтобы это исправить. Так было в Дагестане, Ульяновской, Свердловской областях, Курске, на Курилах», — сказал премьер-министр.

Так за 2021 год в субъектах страны отремонтировано свыше тысячи поликлиник, приобретно более 37 тыс. единиц медоборудования, а также пять с половиной тысяч единиц спецтранспорта. «На них врачи и фельдшера теперь могут приехать к пациентам даже в отдалённые поселки», — сказал Председатель Правительства РФ.