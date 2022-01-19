Михаил Мишустин провёл заседание координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

Сергей Меликов принял участие в заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Оно прошло под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как отметил Председатель Правительства РФ, новый штамм вируса, «омикрон», стремительно распространяется по всему миру. В этой связи Правительством по поручению Президента РФ разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных.

Среди главных задач, обозначенных Михаилом Мишустиным перед главами регионов, принятие дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции, обеспечение запаса лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене, оперативное реагирование на обращения граждан.

Для этого в регионы выделят 5 млрд рублей на лекарства. На централизованную закупку заложено 15 млрд рублей и предусмотрено дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС.

«Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. Это ответственность региональных властей», — подчеркнул Мишустин.

Одновременно Правительство РФ продолжает усиливать и расширять деятельность региональных колл-центров. С учетом роста количества звонков к работе планируется привлечь студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда Правительство будет ежемесячно направлять не менее 300 млн рублей. Консультацию специалистов колл-центра можно получить по номеру 122.

Также глава Правительства призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу, если это не помешает производственному процессу.