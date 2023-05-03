Михаил Мишустин провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым

Принятая правительством модель развития регионов Северного Кавказа в целом и Республики Дагестан в частности доказала свою эффективность.

В ее основе лежат 5 прорывных проектов:

развитие Каспийского кластера; развитие плодово-овощного кластера;

развитие транспортно-логистического кластера, который сегодня перерос в проект транспортно-логистического коридора «Север – Юг»;

развитие проекта «Город обувщиков», который из проекта поддержки малого и среднего предпринимательства сегодня перерос в стратегический;

развитие стекольного промышленного кластера.

В республике определены ответственные за исполнение этих проектов, налажено взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе в сфере поддержки предпринимательства. Работу курирует Минэкономразвития.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о перспективах развития Каякентской курортной зоны.

В настоящий момент прорабатывается вопрос опережающего развития ее инфраструктуры.

Основным оператором стала корпорация «Кавказ.РФ».

Вскоре начнется работа по созданию инфраструктуры в Каспийском прибрежном кластере, чтобы в последующем привлекать достаточно масштабные инвестиции.