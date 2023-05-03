Михаил Мишустин посетил стенд Дагестана в день открытия Кавказской инвестиционной выставки

В день официального открытия Кавказской инвестиционной выставки стенд Республики Дагестан посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Главу российского кабинета министров встретил руководитель субъекта Сергей Меликов. Он ознакомил премьер-министра России с достижениями региона и рассказал о планах на будущее.

В том числе дагестанский стенд презентовал свыше 30 проектов в различных сферах. В частности, Михаила Мишустина познакомили с прорывными направлениями, разработанными в рамках экономической модели развития республики. Речь о проектах, связанных с развитием Каспийского, промышленного, транспортно-логистического и плодоовощного кластеров, реализацией стратегического проекта «Город обувщиков».

Выставочная экспозиция республики представила не только богатый инвестиционный, но и культурный потенциал Дагестана. Особое внимание уделено творчеству народного поэта республики Расула Гамзатова, 100-летие которого вся страна отмечает в этом году.

Напомним, вчера министр экономического развития России Максим Решетников, посетив стенд Дагестана, высоко оценил уровень подготовки республики к выставке.