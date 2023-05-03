Михаил Мишустин и Сергей Меликов обсудили перспективы экономического развития Дагестана

Сегодня, 3 мая, на первой КИВ в Минеральных Водах состоялась двусторонняя встреча Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Обсуждены вопросы экономического развития республики, в том числе работа с инвестициями в регионе. Глава Дагестана рассказал премьер-министру страны о прорывных инвестпроектах в приоритетных для региона сферах экономики. Речь шла о легкой и стекольной промышленности, транспорте и логистике, агропромышленном комплексе и туризме.

Михаил Мишустин: На прошлом заседании правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа был принят ряд решений, после чего проведена совместная с Вами, Сергей Алимович, аналитическая работа, отобрано 5 прорывных проектов, которые реализуются в рамках комплексной программы социально-экономического развития округа. Мы говорили о ключевых направлениях и целевых показателях. Как идет реализация этих проектов и выполнение задач, которые мы ранее с Вами обозначили?

Сергей Меликов: Та модель, которую Вы одобрили по социально-экономическому развитию Дагестана, действительно является эффективной и за этот период оправдала себя.

В основе этой модели лежат 5 «прорывных» проектов, куда входят более 30 подпроектов. Они нацелены на развитие Каспийского, плодоовощного и транспортно-логистического кластеров, а также обувной и стекольной промышленности. При этом отмечу, что проект «Город обувщиков» из проекта поддержки малого и среднего предпринимательства превратился в стратегический. Определены ответственные за реализацию прорывных проектов органы исполнительной власти республики, налажено взаимодействие с федеральными структурами, в том числе по мерам поддержки предпринимательства. Все эти проекты курируются Минэкономразвития.

С учетом внешних ограничений, накладываемых в данный момент на выездной туризм, реализация проекта развития туристического Каспийского кластера, который располагается на территории от Махачкалы до Дербента, имеет важное значение. Здесь во взаимодействии с КАВКАЗ.РФ определены границы особой экономической зоны, для туристско-рекреационных комплексов выделяются земельные участки. На побережье Каспийского моря проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы. В целом предусмотрена реализация 8 подпроектов, связанных, прежде всего, с развитием санаторно-курортных зон.

В прошлом году в рамках дальневосточного экономического форума мы доложили президенту страны о перспективах развития Каякентской курортной зоны. В настоящий момент с основными операторами прорабатывается вопрос по опережающему развитию инфраструктуры Каспийского прибрежного кластера. В ближайшее время, отработав технические вопросы, мы приступим к ее созданию, что в последующем позволит привлекать туда достаточно масштабные инвестиции.

Михаил Мишустин: Мы как раз говорили с КАВКАЗ.РФ о том, что проектно-изыскательские работы надо проводить в тесном контакте с инвесторами.

В прошлом году мы с вами посещали жемчужину Дагестана, один из древнейших и красивейших городов России – Дербент. Обсудили план его комплексного развития, который включает мероприятия по жилищному строительству, реконструкции коммунальной инфраструктуры, дорог и улиц. Вопросы социальной сферы. Вы очень бережно рассказывали о городе. Было принято достаточно много решений. Я помню посещение городской больницы. Мы договорились обеспечить финансирование закупки необходимого оборудования, машин скорой помощи. Посетили школу. Как сейчас обстоят дела в Дербенте? Совсем недавно слышал от знакомых, что самые красивые фонтаны находятся именно там.

Сергей Меликов: Я хочу еще раз Вас поблагодарить за то, что в максимально короткие сроки после Вашего посещения была обсуждена государственная программа развития Дербента. Она сегодня реализовывается. И это тоже происходит во многом благодаря Вашему личному участию и погружению в проблемы города.

Дербент – действительно жемчужина республики, самый южный город нашей страны. И он действительно нуждается в развитии. Инфраструктура, которая существовала до принятия программы, не позволяла этого делать. На сегодняшний день выполнено большинство мероприятий программы комплексного развития. Вне этой программы реализованы данные Вами поручения. Произведен ремонт в городской больнице, она получила несколько машин скорой помощи. В школу поставлено оборудование, она также развивается наряду с другими образовательными учреждениями города. В текущем году завершаем строительство школы на более чем 800 ученических мест, планируем открыть ее 1 сентября.

В рамках Вашего поручения, Михаил Владимирович, о проработке вопроса выделения бюджетных ассигнований на мероприятия Плана развития Дербента в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году, а также формирования проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов нами представлены в федеральные органы исполнительной власти соответствующие бюджетные заявки, ведется работа с федеральными органами исполнительной власти.

Однако есть вопросы, нуждающиеся в поддержке. Так, в рамках Плана развития Дербента предусмотрено строительство Дворца спорта. В настоящее время работы ведутся за счет республиканских средств, с учетом текущего года объем вложенных средств составит 850 млн рублей. Вместе с тем полная его стоимость составляет порядка 2,5 млрд рублей.

Другой вопрос – работы по комплексному развитию микрорайонов «Южный» и «Аваин». Они начаты и пока в основном ведутся за счет внебюджетных средств. Однако необходимо приступить к созданию соответствующей инженерной инфраструктуры – это улично-дорожная и коммунальные сети. Здесь работы планировались за счет бюджетных средств, потребность составляет около 7,4 млрд рублей.

В целом город развивается. Хотел бы отметить его мэра, который прилагает много усилий к привлечению инвестиций.

Михаил Мишустин: Когда говорили с Вами о плане комплексного развития Дербента, обсуждали положение дел в социальной сфере. И особенно – ситуацию с образованием. В республике много детей, что очень здорово. Однако необходимо строить детские сады и школы, чтобы всем хватало мест в этих образовательных учреждениях, чтобы полностью ликвидировать третью смену. Прошу доложить о строительстве и планах ввода в эксплуатацию общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Сергей Меликов: Хочу поблагодарить за то, что президент России и правительство уделяют значительное внимание созданию необходимых условий для получения образования на территории республики.

К сожалению, сегодня в 129 населенных пунктах региона нет дошкольных образовательных учреждений. С одной стороны, мы ищем альтернативу, рассматриваем возможность создания некой системы образовательных учреждений, рассчитанных на несколько сел, с доставкой в них детей специальным транспортом.

С другой стороны, в рамках нацпроекта «Образование» и «Демография» в республике ведется строительство 104 школ и 85 детских садов, из которых 51 детский сад и 14 школ введены в эксплуатацию в прошлом году. Это беспрецедентный для Дагестана уровень строительства образовательных учреждений. В период с 2023 по 2025 годы мы планируем ввести в эксплуатацию еще 124 объекта образования, в том числе в этом году – более 40. Стремимся сделать это к 1 сентября.

Благодарю за своевременно принятые решения по компенсации строителям тех сумм, которые они вложили с учетом роста цен на стройматериалы. В этом году мы предполагаем выполнить все совместные с Минобороны обязательства.

Отдельно хочу доложить о реализации проектов по созданию жилищных условий для офицеров Каспийской флотилии в рамках ее передислокации в Дагестан. Ряд объектов образования, которые будут введены в этом году, сдаются именно в интересах семей военнослужащих. Одной из школ будет присвоено имя Героя, участника СВО из состава полка морской пехоты.

Проблемных вопросов в этой части нет, все они решаются правительством республики во взаимодействии с федеральными отраслевыми министерствами.

Михаил Мишустин: Спасибо, Сергей Алимович, задач перед регионом много. Надеюсь, что контроль как со стороны федерального правительства, так и с Вашей позволит нам достигнуть запланированных показателей.

Сергей Меликов: Благодарю Вас и все правительство за оказание поддержки по всем отраслям. Особенно по таким вопросам, как развитие транспортно-логистического коридора, строительство автомобильных дорог, которого дагестанцы ждали больше 20 лет. Позвольте пригласить Вас в республику. В этом году мы отмечаем 100-летие Расула Гамзатова и будем рады видеть Вас в качестве почетного гостя на этих мероприятиях.