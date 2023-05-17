Михаил Мишустин дал поручение ускорить  начало  строительства  автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу и Минфину к 1 июня представить предложения по опережающему началу строительства в 2024 году автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, рассмотрев возможность завершения работ до 2027 года, сообщается на сайте Правительства РФ.

Вопрос развития транспортно-логистической инфраструктуры вошел в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам совещания с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которое состоялось 3 мая в Минеральных водах в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

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