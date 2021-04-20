Михаил Фридман: «Строительство школ и детсадов — свидетельство зрелой социальной политики»

Профессор РАНХиГС при Президенте РФ Михаил Фридман оценил современные тенденции в образовательной системе Дагестана. По мнению доктора философских наук, создание в регионе новых школ и детских садов свидетельствует о зрелой социальной политике руководства субъекта. Особенно важен тот факт, что строительство объектов социальной инфраструктуры находится под прямым контролем врио Главы Дагестана Сергея Меликова. Михаил Фридман посещал объекты строительства учреждений сферы образования в селах Ахтынского района и отмечает, что такое внимание к проблемам Южного Дагестана является очень своевременным.

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