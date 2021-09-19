Михаил Федотов: Я не понаслышке знаю об активности населения республики в вопросах реализации прав и свобод граждан

Ответственное отношение к политическим процессам всегда отличало дагестанцев, считает экс-председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов.

«Дагестан всегда привлекал внимание своим ответственным отношением к политическим процессам, проходящим в нашей стране. Я не понаслышке знаю об активности населения республики в вопросах реализации прав и свобод граждан. И на этот раз на проходящих выборах депутатов Государственной Думы ФС России и собственного Парламента люди показывают высокий уровень сознательности и гражданской ответственности», – сообщил Федотов Центру общественного наблюдения республики.

По словам эксперта, среди кандидатов много достойнейших людей и также отметил, что при любом исходе выборов, будущие избранники народа будут и впредь работать на благо жителей Республики Дагестан.