МФЦ Дагестана — в числе лидеров рейтинга, представленного Минэкономразвития России

Главное экономическое ведомство России представило рейтинг эффективности деятельности многофункциональных центров «Мои документы» за 2022 год.

Такой рейтинг публикуется впервые.

Мониторинг осуществлялся по 4 основным направлениям:

доступность для заявителей получения государственных и муниципальных услуг,

качество, клиентоцентричность и сервисность обслуживания, уровень внедрения цифровых технологий и применение в МФЦ новаторских решений, внедрение новых направлений обслуживания.

В группу МФЦ высокой эффективности вошли 35 регионов, в том числе Республика Дагестан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Башкортостан и другие.

При составлении рейтинга регионы оценивались по 33 показателям. Помимо данных, предоставляемых государственными информационными системами и субъектами РФ, основой для составления рейтинга послужили мониторинговые закупки в МФЦ регионов – 3 тыс. «холодных» звонков и 1,1 тыс. проверок сайтов.