МФЦ Дагестана совместно с Музеем Победы Москвы проводит исторический проект «Лица Победы»

В Музее Победы Москвы создана народная экспозиция, призванная увековечить память о героях Отечества. Любой желающий может представить портрет своего предка – участника Великой Отечественной войны.

Чтобы стать участником, необходимо загрузить на сайт фотографии и воспоминания о фронтовиках. Сделать это можно удаленно или в любом центре «Мои Документы».

Сотрудники центров окажут содействие и внесут на сайт проекта необходимые материалы, включая текст, фотографии, иллюстрации, аннотации. Разместить материалы на сайте музея можно и самостоятельно. Для этого в центрах госуслуг действуют секторы пользовательского сопровождения, где организованы рабочие места с компьютерами и всей необходимой техникой.