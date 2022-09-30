МФЦ Дагестана одержал три победы на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России»

Итоги конкурса подвели в рамках Всероссийского форума МФЦ, прошедшего в городе Уфа Республики Башкортостан.

Дагестан стал единственным регионом-победителем сразу в трёх номинациях: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший проект» и «Лучший универсальный специалист».

В торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса приняли участие директор МФЦ РД Магомедэмин Арсланалиев и победительница номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – оператор МФЦ г. Буйнакска Алиса Волкова. Дипломы победителям вручил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Отметим, для удобства жителей республики список услуг, которые предоставляет МФЦ, постоянно растет и на сегодняшний день здесь можно получить более 400 их видов в режиме «одного окна».