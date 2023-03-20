Межведомственная рабочая группа представит предложения по развитию рыбной отрасли РД

Заседание межведомственной рабочей группы по обсуждению государственной программы и стратегии развития рыбной отрасли Республики Дагестан состоялось под руководством вице-премьера региона Наримана Абдулмуталибова.

В центре внимания участников рабочей группы было исполнение ряда поручений Главы Дагестана Сергея Меликова по развитию рыбохозяйственного комплекса республики.

Межведомственная рабочая группа приняла решение доработать главный документ стратегического планирования рыбной отрасли — Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса РД.

Как отметил Нариман Абдулмуталибов, госпрограмма основывается на принятую недавно Концепцию и Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года, где отдельные пункты посвящены развитию рыбного хозяйства

По его словам, она будет направлена на обеспечение динамичного развития рыбной промышленности республики и будет сформирована с учетом повышения уровня продовольственной безопасности России.

«Рыбное хозяйство в Республике Дагестан является неосвоенным сектором экономики, включающим широкий спектр видов деятельности — от прогнозирования сырьевой базы отрасли, развития аквакультуры до организации переработки, хранения и торговли рыбой и рыбной продукцией

Основной целью Госпрограммы является обеспечение опережающего экономического роста и увеличения совокупного вклада рыбоводства в валовой внутренний продукт», — рассказал вице-премьер.

Участники заседания отметили необходимость обеспечения к 2030 году выполнения следующих задач: увеличение суммарного объема частных инвестиций, увеличение валовой добавленной стоимости за счет развития производства продукции глубокой переработки, увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе.

В ходе заседания участники также обсудили дополнительные меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов на территории республики.

По итогам заседания, Нариман Абдулмуталибов поручил Комитету по рыбному хозяйству Республики Дагестан совместно с ответственными органами власти оперативно доработать проект госпрограммы с учётом высказанных замечаний и предложений.